Лондон рекомендовал британцам не посещать граничащие с Украиной регионы РФ

Более того, не следует приближаться к ним ближе чем на 50 километров из-за "скопления российских сил и военной деятельности".

Власти Британии рекомендуют гражданам отказаться от любых поездок в российские регионы, граничащие с Украиной. Об этом говорится в распространённом в субботу сообщении МИД Соединённого Королевства.