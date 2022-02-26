Лондон рекомендовал британцам не посещать граничащие с Украиной регионы РФ
Более того, не следует приближаться к ним ближе чем на 50 километров из-за "скопления российских сил и военной деятельности".
Власти Британии рекомендуют гражданам отказаться от любых поездок в российские регионы, граничащие с Украиной. Об этом говорится в распространённом в субботу сообщении МИД Соединённого Королевства.
"Не приближаться на расстояние менее 50 километров к границам Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской и Воронежской областей из-за наращивания российских сил и продолжающейся военной деятельности", — говорится в рекомендациях.
Лайф напоминает, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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