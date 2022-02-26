WP: США заявили о готовности оказать помощь в эвакуации Зеленского
Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины
По информации американских должностных лиц, украинский президент якобы является целью номер один для российских сил, которые выполняют военную спецоперацию в этой стране.
Администрация США готова помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть Киев. Об этом сообщают источники газеты The Washington Post, знакомые с ситуацией.
Как пишет издание, в течение нескольких недель американские должностные лица предупреждали Зеленского о том, что он якобы является "целью номер один" для российских военных сил на территории этой страны.
Как рассказывал Лайф, 25 февраля Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что создаст все условия для безопасного проведения встречи. И президент Украины Владимир Зеленский призывал начать диалог в связи со спецоперацией России.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.