WP: США заявили о готовности оказать помощь в эвакуации Зеленского

По информации американских должностных лиц, украинский президент якобы является целью номер один для российских сил, которые выполняют военную спецоперацию в этой стране.

Как пишет издание, в течение нескольких недель американские должностные лица предупреждали Зеленского о том, что он якобы является "целью номер один" для российских военных сил на территории этой страны.