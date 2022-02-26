Эксперт Гринин перечислил, что нужно иметь дома на всякий случай

В нынешней ситуации нет необходимости создавать дома какой-то запас "на всякий случай", считает председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин. Но тем же, кто всё равно хочет это сделать, он дал несколько советов.

Например, можно оставить дома некоторую сумму в наличных. А вот закупаться продуктами не очень резонно, скорее всего, создав большой запас провизии, люди будут вынуждены просто потихонечку его поедать в дальнейшем. В связи с этим Гринин рекомендовал ограничиться водой и пищей, которая долго хранится. Об этом он сказал в интервью радио Sputnik:

"Если что и покупать про запас, то это крупы, консервы и так далее", — заявил он.