Агентство S&P понизило рейтинг России
На фоне начала военной операции РФ по демилитаризации Украины изменился и рейтинг этой страны.
Американское агентство S&P понизило кредитный рейтинг России до уровня "BB+". Об этом говорится в сообщении компании. Долгосрочный суверенный кредитный рейтинг в иностранной валюте снизился с "ВВВ-" до "ВВ+", а долгосрочный рейтинг в национальной валюте — с "ВВВ" до "ВВВ-".
Эти рейтинги помещены агентством в список CreditWatch — находящихся на пересмотре. Прогноз негативный. Украинский же долгосрочный кредитный рейтинг понижен до уровня "В-".
Кредитный рейтинг — это мнение экспертов агентства о том, насколько кредитоспособна страна. Оцениваются разные показатели, в том числе факторы риска. Основное предназначение таких оценок — дать потенциальным кредиторам/вкладчикам представление о вероятности своевременных выплат.
Как рассказывал Лайф, ранее агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины до более низкого — "CCC". Там отметили, что напряжённая ситуация в стране привела к повышенным рискам для финансов, макрофинансовой и политической стабильности страны.
Лайф напоминает, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против России. Ночь с 25 на 26 февраля, как и предыдущая, прошла под знаком санкций. США ввели их в отношении Путина, Лаврова и Шойгу. Евросоюз также включил лидера России в санкционный список, а в общем там более 90 человек. Присоединилась к подобным мерам и Британия. ЕС также приостановил соглашение с Россией по упрощённой выдаче виз, ограничил доступ Правительства РФ и ЦБ к рынку капитала, наложил санкции на четыре российских банка и десятки других компаний.
Обложка © Агентство "Москва" / Александр Авилов