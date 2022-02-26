Агентство S&P понизило рейтинг России

Американское агентство S&P понизило кредитный рейтинг России до уровня "BB+". Об этом говорится в сообщении компании. Долгосрочный суверенный кредитный рейтинг в иностранной валюте снизился с "ВВВ-" до "ВВ+", а долгосрочный рейтинг в национальной валюте — с "ВВВ" до "ВВВ-".

Эти рейтинги помещены агентством в список CreditWatch — находящихся на пересмотре. Прогноз негативный. Украинский же долгосрочный кредитный рейтинг понижен до уровня "В-".

Кредитный рейтинг — это мнение экспертов агентства о том, насколько кредитоспособна страна. Оцениваются разные показатели, в том числе факторы риска. Основное предназначение таких оценок — дать потенциальным кредиторам/вкладчикам представление о вероятности своевременных выплат.