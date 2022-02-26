В ЛНР и ДНР сообщили об обстрелах со стороны киевских силовиков
За сутки в посёлке Донецкий украинские орудия повредили пять домов. Два мирных жителя этого населённого пункта получили ранения.
Со стороны Вооружённых сил Украины по состоянию на 03:00 26 февраля было зафиксировано девять обстрелов по семи населённым пунктам Луганской Народной Республики. Об этом говорится в сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня.
"Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано девять обстрелов по семи населённым пунктам республики. Повреждено пять домостроений в н.п. Донецкий. В результате обстрела н.п. Донецкий погибло два местных жителя и один получил ранения", — отметили в Луганске.
В представительстве Донецкой Народной Республики рассказали, что с полуночи украинские силовики обстреляли Озеряновку, Авдеевку, Донецк, Лозовое, Невельское, Горловку. Зафиксированы десятки выстрелов гранатами и минами.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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