В ЛНР и ДНР сообщили об обстрелах со стороны киевских силовиков

За сутки в посёлке Донецкий украинские орудия повредили пять домов. Два мирных жителя этого населённого пункта получили ранения.

Со стороны Вооружённых сил Украины по состоянию на 03:00 26 февраля было зафиксировано девять обстрелов по семи населённым пунктам Луганской Народной Республики. Об этом говорится в сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня.

"Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано девять обстрелов по семи населённым пунктам республики. Повреждено пять домостроений в н.п. Донецкий. В результате обстрела н.п. Донецкий погибло два местных жителя и один получил ранения", — отметили в Луганске.