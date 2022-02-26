"Красавчик!": Сахалинец рискнул и на снегоходе "переплыл" пятиметровую трещину на льду
Мужчина долго собирался с духом, прежде чем решиться на отчаянный поступок ради спасения техники. Десятки рыбаков наблюдали за его трюком.
Сахалинец провернул очень зрелищный и опасный трюк: буквально переплыл на снегоходе трещину на льду шириной в несколько метров. Льдину, на которой было много рыбаков, оторвало от берега в районе Стародубского.
Как пишет astv.ru, водитель снегохода долго собирался с силами, прежде чем решиться на отчаянный поступок. Десятки рыбаков наблюдали за ним, делая ставки, сможет ли он перелететь трещину, давали советы. Некоторые, правда, больше переживали за снегоход: техника недешёвая, достать её со дна крайне сложно.
Мужчина всё же решился. Он разогнался на снегоходе и с лёгкостью преодолел препятствие.
А в декабре Лайф писал, что отлив на Сахалине обнажил уникальные скалы-достопримечательности Три Брата. По словам местных жителей, пешком до них можно добраться очень редко. И сразу нашлись те, кто воспользовался такой возможностью.
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