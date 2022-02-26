"Красавчик!": Сахалинец рискнул и на снегоходе "переплыл" пятиметровую трещину на льду

Сахалинец провернул очень зрелищный и опасный трюк: буквально переплыл на снегоходе трещину на льду шириной в несколько метров. Льдину, на которой было много рыбаков, оторвало от берега в районе Стародубского.

Как пишет astv.ru, водитель снегохода долго собирался с силами, прежде чем решиться на отчаянный поступок. Десятки рыбаков наблюдали за ним, делая ставки, сможет ли он перелететь трещину, давали советы. Некоторые, правда, больше переживали за снегоход: техника недешёвая, достать её со дна крайне сложно.

Мужчина всё же решился. Он разогнался на снегоходе и с лёгкостью преодолел препятствие.