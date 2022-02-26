Гинцбург: Предложено иначе набирать детей для испытания вакцины от ковида

Центр Гамалеи подал документы для изменения протокола клинических исследований детской вакцины против коронавируса. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург.

"Документы с поправкой мы уже подали. Вот на следующей неделе эксперты в центре контроля лекарственных средств должны рассмотреть нашу поправку", — рассказал Гинцбург в беседе с ТАСС.

Он добавил, что пока ещё набор добровольцев не начался. По его словам, работа с детьми может начаться через пару недель. Предложено набирать тех, у кого есть определённый иммунитет к ковиду.