Гинцбург: Предложено иначе набирать детей для испытания вакцины от ковида
Ранее исследователи столкнулись с трудностями при подготовке к исследованию: оказалось, что очень сложно найти ребёнка без антител к коронавирусу.
Центр Гамалеи подал документы для изменения протокола клинических исследований детской вакцины против коронавируса. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург.
"Документы с поправкой мы уже подали. Вот на следующей неделе эксперты в центре контроля лекарственных средств должны рассмотреть нашу поправку", — рассказал Гинцбург в беседе с ТАСС.
Он добавил, что пока ещё набор добровольцев не начался. По его словам, работа с детьми может начаться через пару недель. Предложено набирать тех, у кого есть определённый иммунитет к ковиду.
Ранее Лайф рассказывал, что Минздрав одобрил начало клинических испытаний вакцины от ковида для детей. Разработчиком препарата выступил Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Спустя время Гинцбург рассказал, что центр столкнулся с некоторыми трудностями при наборе детей для участия в клинических испытаниях вакцины. Оказалось, что непросто найти ребёнка, у которого не было бы антител к коронавирусу, а именно таких предписывает привлекать нынешний протокол.
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