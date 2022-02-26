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Регион
Опубликовано 26 февраля 2022, 03:11
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Google удалил сотни каналов на YouTube из-за событий на Украине

Корпорация сообщила, что команда по реагированию на инциденты "работает в круглосуточном режиме, уделяя внимание безопасности сотрудников, пользователей и клиентов".

За последние несколько дней компания Google удалила на YouTube сотни каналов и тысячи видео на фоне событий на Украине, заявило подразделение корпорации в Европе.

"На YouTube мы размещаем видео из надёжных источников новостей и прилагаем все усилия, чтобы удалять контент, нарушающий нашу политику. За последние несколько дней мы удалили сотни каналов и тысячи видео", — говорится в заявлении Google на странице в Twitter.

Google также сообщает, что сохраняет бдительность в отношении ложной информации. Европейский филиал корпорации информирует, что команда по реагированию на инциденты активно следит за происходящим на Украине и "работает в круглосуточном режиме, уделяя внимание безопасности сотрудников, пользователей и клиентов".

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Как сообщал Лайф ранее, Twitter ограничил рекомендации для жителей России и Украины. В компании заявили, что цель этих действий — сократить распространение оскорбительного контента на фоне напряжённой ситуации.

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Обложка © Pixabay

Арина Родионова
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