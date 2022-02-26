Захарова: Раздача населению Киева оружия — "это конец"
По мнению дипломата, такими действиями власти Украины переходят уже все возможные границы. По данным местных СМИ, жителям города было роздано от 10 до 20 тысяч автоматов.
Раздача властями Украины оружия населению — это конец. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Раздача оружия — это просто конец. Что следующее — выпустят из тюрем заключённых? Чтобы уже закончилось просто бойней", — заявила Захарова в программе "Большая игра" на Первом канале.
Киев, Оболонь— Монголец! (@DushaMongolia) February 25, 2022
Раздают оружие. pic.twitter.com/KkqHeoZl1t
Ранее в социальных сетях распространялись видеозаписи, на которых видно, как киевские власти раздают оружие всем желающим. По данным местных СМИ, было роздано от 10 до 20 тысяч автоматов. При этом у людей спрашивали лишь паспорт. С автоматом позировал и экс-президент Украины Пётр Порошенко.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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