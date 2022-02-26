Захарова: Раздача населению Киева оружия — "это конец"

"Раздача оружия — это просто конец. Что следующее — выпустят из тюрем заключённых? Чтобы уже закончилось просто бойней", — заявила Захарова в программе "Большая игра" на Первом канале.

Ранее в социальных сетях распространялись видеозаписи, на которых видно, как киевские власти раздают оружие всем желающим. По данным местных СМИ, было роздано от 10 до 20 тысяч автоматов. При этом у людей спрашивали лишь паспорт. С автоматом позировал и экс-президент Украины Пётр Порошенко.