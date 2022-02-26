Захарова: Раздача населению Киева оружия — "это конец"

По мнению дипломата, такими действиями власти Украины переходят уже все возможные границы. По данным местных СМИ, жителям города было роздано от 10 до 20 тысяч автоматов.

Раздача властями Украины оружия населению — это конец. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Раздача оружия — это просто конец. Что следующее — выпустят из тюрем заключённых? Чтобы уже закончилось просто бойней", — заявила Захарова в программе "Большая игра" на Первом канале.