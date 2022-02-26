Биологи объяснили, чем чревато увлечение сахаром

Кардиологи отмечают, что серьёзную нагрузку на здоровье даёт добавленный сахар, поступающий из напитков (к примеру, газировок), закусок и десертов. Несмотря на то что сладость делает блюдо вкуснее, слишком частое употребление таких продуктов приводит к печальным последствиям, например к диабету или жировой болезни печени.

Как пишет Eat This, Not That!, учёные провели эксперимент, во время которого участников попросили фиксировать изменения в теле после исключения излишнего сахара. Выяснилось, что отказ от этой добавки может снизить риск диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера и артрита. Диетолог Эллисон Таллман уточнила, что это также снижает риск развития некоторых видов рака. Она отметила, что особо опасен сахар, который находится в обработанных пищевых продуктах, например в печенье, чипсах и тортах.

"Отказ от сахара в течение месяца может быть полезен для здоровья пищеварительной системы. Отказавшись от этих продуктов и, следовательно, от сахара, мы, вероятно, увеличим нашу энергию и почувствуем себя лучше, чем когда-либо", — говорит Таллман.

Учёные также отметили, что люди регулярно пьют газированные напитки с сахаром и подвергают себя большему риску развития кариеса. Так, у взрослых, которые употребляют от одного до двух сладких напитков в день, на 30% больше стоматологических заболеваний, чем у тех, которые не употребляют.