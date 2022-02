Биологи объяснили, чем чревато увлечение сахаром

Как пишет Eat This, Not That!, учёные провели эксперимент, во время которого участников попросили фиксировать изменения в теле после исключения излишнего сахара. Выяснилось, что отказ от этой добавки может снизить риск диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера и артрита. Диетолог Эллисон Таллман уточнила, что это также снижает риск развития некоторых видов рака. Она отметила, что особо опасен сахар, который находится в обработанных пищевых продуктах, например в печенье, чипсах и тортах.