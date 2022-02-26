Facebook запретил российским государственным СМИ рекламу и монетизацию
Эти нововведения уже начали вступать в силу. Окончательно они будут задействованы в течение выходных, сообщают в компании.
Социальная сеть "Фейсбук" ввела запрет для российских государственных СМИ: для них закрыта возможность рекламы постов и монетизации страниц. Об этом сообщил глава отдела кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер.
"Теперь мы запрещаем российским государственным СМИ размещение рекламы или монетизацию на нашей платформе в любой точке мира", — сообщил Глейхер в своём микроблоге в "Твиттере", добавив, что в компании активно следят за ситуацией на Украине.
Эти изменения уже начали вступать в силу. Процесс продолжится в течение выходных. Так, РИА "Новости" сообщает, что уже получило соответствующее уведомление на "Фейсбуке": "Возможность получения дохода для вашей страницы ограниченна, так как на ней есть нарушения, связанные с монетизацией".
Лайф напоминает, что 25 февраля Роскомнадзор приступил к замедлению трафика Facebook в России. В ведомстве отметили, что с октября 2020 года было выявлено 23 случая цензуры в отношении российских СМИ со стороны этой социальной сети.
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