Facebook запретил российским государственным СМИ рекламу и монетизацию

Социальная сеть "Фейсбук" ввела запрет для российских государственных СМИ: для них закрыта возможность рекламы постов и монетизации страниц. Об этом сообщил глава отдела кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер.

"Теперь мы запрещаем российским государственным СМИ размещение рекламы или монетизацию на нашей платформе в любой точке мира", — сообщил Глейхер в своём микроблоге в "Твиттере", добавив, что в компании активно следят за ситуацией на Украине.

Эти изменения уже начали вступать в силу. Процесс продолжится в течение выходных. Так, РИА "Новости" сообщает, что уже получило соответствующее уведомление на "Фейсбуке": "Возможность получения дохода для вашей страницы ограниченна, так как на ней есть нарушения, связанные с монетизацией".