Молодые бизнесмены перечислили самые частые проблемы при старте бизнеса

Начинающие молодые бизнесмены сталкиваются с целым рядом проблем. Их перечислили в отделе по связям с общественностью трека "Росмолодёжь.Бизнес" Федерального агентства по делам молодёжи.

Как пишет RT со ссылкой на выводы ведомства, болевыми точками можно назвать поиск финансирования, а также сложности с поиском сотрудников, поскольку компетентные специалисты не хотят работать в молодой компании.

Отдельно в Росмолодёжи выделили такие проблемы молодых предпринимателей, как нехватка знаний для масштабирования бизнеса, налогообложение, страх и неуверенность в себе. Также начинающие бизнесмены сетуют на большую конкуренцию.