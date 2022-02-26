Молодые бизнесмены перечислили самые частые проблемы при старте бизнеса
Болевыми точками можно назвать поиск финансирования, сложности с наймом сотрудников, поскольку компетентные люди, как правило, не хотят работать в молодой компании.
Начинающие молодые бизнесмены сталкиваются с целым рядом проблем. Их перечислили в отделе по связям с общественностью трека "Росмолодёжь.Бизнес" Федерального агентства по делам молодёжи.
Как пишет RT со ссылкой на выводы ведомства, болевыми точками можно назвать поиск финансирования, а также сложности с поиском сотрудников, поскольку компетентные специалисты не хотят работать в молодой компании.
Отдельно в Росмолодёжи выделили такие проблемы молодых предпринимателей, как нехватка знаний для масштабирования бизнеса, налогообложение, страх и неуверенность в себе. Также начинающие бизнесмены сетуют на большую конкуренцию.
Ранее Лайф писал, что Росмолодёжь назвала средний возраст начинающего предпринимателя в РФ в 2021 году. Самыми популярными направлениями бизнеса для молодых людей оказались торговля, IT-технологии и научные разработки.
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