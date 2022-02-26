Аналитик Пермяков считает, что отключение РФ от Интернета обернётся мировой проблемой

Однако если это и произойдёт, то продлится недолго, уверен он. При этом россияне могут потерять доступ к мессенджерам, но в этом случае они могут перейти на китайские сервисы, добавил эксперт.

Западу невыгодно отключать Россию от глобального интернета, ведь трафик стран проходит через российские узлы связи и из-за этого могут появиться масштабные сбои. Об этом рассказал замдиректора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" Руслан Пермяков в беседе с РИА "Новости".

"Глобальный интернет — это огромная компьютерная сеть, мы подключены к ней с помощью менее десятка узлов связи — в том числе на западной и на восточной границах. Свой трафик через нас проводят и другие страны, в том числе та же Япония. Выпадение "российского" куска создаст проблемы со связью мирового масштаба", — объяснил он.

По словам Пермякова, даже если западные страны и отключат Россию от Сети, то ненадолго. При этом критическая инфраструктура РФ не должна пострадать. За последние годы страна сделала многое, что позволило подготовиться к вероятным сбоям. В том числе наши власти разорвали технологические связи с иностранными серверами, производителями, инфраструктурами, рассказал Пермяков.

"У нас есть ГЛОНАСС, поэтому критического влияния на железную дорогу, управление полётами быть не должно. Базовые системы будут работать, сайт госуслуг, приложения банков и другие будут работать", — подчеркнул он.

Обычные пользователи, возможно, потеряют привычные сервисы, например, Meta (Facebook) и Google, а также мессенджеры. В этом смысле россиянам придётся сделать шаг назад. Однако они могут перейти на китайские сервисы и мессенджеры.

Ранее Facebook запретил российским государственным СМИ рекламу и монетизацию. Эти нововведения уже начали вступать в силу. Окончательно они будут задействованы в течение выходных, сообщают в компании.