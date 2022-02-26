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Регион
Опубликовано 26 февраля 2022, 05:53
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Аналитик Пермяков считает, что отключение РФ от Интернета обернётся мировой проблемой

Обложка © Pixabay

Обложка © Pixabay

Однако если это и произойдёт, то продлится недолго, уверен он. При этом россияне могут потерять доступ к мессенджерам, но в этом случае они могут перейти на китайские сервисы, добавил эксперт.

Западу невыгодно отключать Россию от глобального интернета, ведь трафик стран проходит через российские узлы связи и из-за этого могут появиться масштабные сбои. Об этом рассказал замдиректора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" Руслан Пермяков в беседе с РИА "Новости".

"Глобальный интернет — это огромная компьютерная сеть, мы подключены к ней с помощью менее десятка узлов связи — в том числе на западной и на восточной границах. Свой трафик через нас проводят и другие страны, в том числе та же Япония. Выпадение "российского" куска создаст проблемы со связью мирового масштаба", — объяснил он.

По словам Пермякова, даже если западные страны и отключат Россию от Сети, то ненадолго. При этом критическая инфраструктура РФ не должна пострадать. За последние годы страна сделала многое, что позволило подготовиться к вероятным сбоям. В том числе наши власти разорвали технологические связи с иностранными серверами, производителями, инфраструктурами, рассказал Пермяков.

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"У нас есть ГЛОНАСС, поэтому критического влияния на железную дорогу, управление полётами быть не должно. Базовые системы будут работать, сайт госуслуг, приложения банков и другие будут работать", — подчеркнул он.

Обычные пользователи, возможно, потеряют привычные сервисы, например, Meta (Facebook) и Google, а также мессенджеры. В этом смысле россиянам придётся сделать шаг назад. Однако они могут перейти на китайские сервисы и мессенджеры.

Ранее Facebook запретил российским государственным СМИ рекламу и монетизацию. Эти нововведения уже начали вступать в силу. Окончательно они будут задействованы в течение выходных, сообщают в компании.

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Лайф напоминает, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.

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Евгения Колесникова
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