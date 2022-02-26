КХЛ присудила "Йокериту" техническое поражение в серии плей-офф со "Спартаком"

Московский "Спартак" вышел во второй раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги после отказала финского "Йокерита" от участия в турнире, команде присуждено техническое поражение, сообщила пресс-служба лиги.

В КХЛ объяснили, что согласно дисциплинарному регламенту турнира команде, не явившейся на игру или сорвавшей его, присуждается техническое поражение, а отказ финнов от участия означает неявку клуба на матчи серии первого раунда.