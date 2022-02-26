Минобороны РФ: ВС России ночью нанесли удар по военным объектам Украины

Всего в ходе специальной операции войска поразили 821 объект украинской военной инфраструктуры, а также установили полный контроль над городом Мелитополем.

Минувшей ночью российские военные нанесли удар по военной инфраструктуре Украины, для этого были использованы крылатые ракеты воздушного и морского базирования. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В течение ночи Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования по объектам военной инфраструктуры Украины", — сказал он в ходе брифинга.

Брифинг официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова. Видео © Минобороны РФ

Конашенков уточнил, что ВС РФ поразили 821 объект украинской военной инфраструктуры, в том числе 14 аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300 и "Оса", а также 48 радиолокационных станций. Также были сбиты семь боевых самолётов, семь вертолётов и девять беспилотников, а ВМФ РФ уничтожил восемь военных катеров Военно-морских сил Украины. Кроме того, был установлен полный контроль над городом Мелитополем.