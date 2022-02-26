Минобороны РФ: ВС России ночью нанесли удар по военным объектам Украины
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Всего в ходе специальной операции войска поразили 821 объект украинской военной инфраструктуры, а также установили полный контроль над городом Мелитополем.
Минувшей ночью российские военные нанесли удар по военной инфраструктуре Украины, для этого были использованы крылатые ракеты воздушного и морского базирования. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В течение ночи Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования по объектам военной инфраструктуры Украины", — сказал он в ходе брифинга.
Брифинг официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова. Видео © Минобороны РФ
Конашенков уточнил, что ВС РФ поразили 821 объект украинской военной инфраструктуры, в том числе 14 аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300 и "Оса", а также 48 радиолокационных станций. Также были сбиты семь боевых самолётов, семь вертолётов и девять беспилотников, а ВМФ РФ уничтожил восемь военных катеров Военно-морских сил Украины. Кроме того, был установлен полный контроль над городом Мелитополем.
Проведение специальной военной операции продолжается, а группировки войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке за сутки расширили участки прорыва в обороне противника и продолжают развивать успех наступления, добавил официальный представитель ведомства.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.