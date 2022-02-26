Минфин РФ: Финансовая устойчивость России сохраняется, несмотря на снижение рейтингов
Стабилизировать ситуацию на рынках получилось благодаря мерам, принятым ведомством и Центробанком страны. Решения S&P и Moody’s связаны с геополитическими факторами, заметили в пресс-службе.
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Снижение кредитного рейтинга России в иностранной валюте со стороны агентства S&P и решение Moody’s пересмотреть его связаны с геополитикой. С таким заявлением выступила пресс-служба Минфина РФ.
"Понижение рейтинга Российской Федерации S&P до "BB+" с негативным прогнозом и решение Moody’s поставить рейтинг на пересмотр с возможностью понижения связаны с геополитическими факторами", — говорится в сообщении.
В Минфине также указали, что благодаря накопленным резервам в сочетании с низким уровнем госдолга РФ финансовая устойчивость страны сохраняется. Стабилизации ситуации на рынках поспособствовали меры, которые приняли ведомство и Центробанк. Отмечается, что Минфин продолжит "придерживаться ответственной финансовой и бюджетной политики".
Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, Великобритания, Канада, Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила новые санкции на Россию. Токио, как и Вашингтон, решил ударить по банковскому сектору, заморозить выдачу виз россиянам, а также ввести ограничения на экспорт из РФ.