Минфин РФ: Финансовая устойчивость России сохраняется, несмотря на снижение рейтингов

Снижение кредитного рейтинга России в иностранной валюте со стороны агентства S&P и решение Moody’s пересмотреть его связаны с геополитикой. С таким заявлением выступила пресс-служба Минфина РФ.

"Понижение рейтинга Российской Федерации S&P до "BB+" с негативным прогнозом и решение Moody’s поставить рейтинг на пересмотр с возможностью понижения связаны с геополитическими факторами", — говорится в сообщении.