Токсиколог Долгинов раскрыл опасную для здоровья человека дозу ртути
При отравлении этим веществом возникают поражения нервной и сосудистой систем, также появляется кровоточивость дёсен, поэтому важно, чтобы оно не лежало в открытом состоянии где-то долгое время.
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Отравление ртутью может произойти лишь при высокой концентрации её паров в воздухе, а ртутный градусник практически не токсичен. Как рассказал врач–анестезиолог–реаниматолог, заведующий отделением токсикологии Детской городской больницы им. Н.Ф. Филатова Дмитрий Долгинов в беседе с Ura.ru, для здоровья человека будет опасно находиться в квартире, где разлили полкилограмма этого вещества.
"Отравление ртутью возникает при высокой концентрации её паров. Если разлить полкило жидкого металла в квартире, то это токсично. При высокой концентрации ртути у человека возникают поражения со стороны нервной, сосудистой системы, кровоточивость дёсен, утомляемость, слабость и так далее", — объяснил он.
По словам Долгинова, в ртутном градуснике содержится маленькая концентрация вещества. Но если он разбился, то ртуть необходимо убрать, чтобы не иметь в квартире этот очаг. Для этого нужно обратиться в специальные службы, проводящие демеркуризацию. С тем, что степень опасности разбитых ртутных градусников сильно преувеличена, согласился и председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьёв. По его словам, вещество на самом деле опасно, но с современных полов оно легко собирается. Важно, чтобы ртуть не лежала где-то долгое время.
"Нужно разлить море жидкого металла, чтобы он начал испаряться и отравлять. Поэтому, на мой взгляд, степень опасности здесь сильно преувеличена. К тому же электронные термометры очень врут, им невозможно доверять, а вот ртутные как были точными, так и остались", — заключил Воробьёв.
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