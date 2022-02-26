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26 февраля, 07:29

В Минобороны РФ сообщили о поражении 821 военного объекта на Украине

Среди них 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300 и "Оса", а также 48 радиолокационных станций.

<p>Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/mod_russia/status/1495730020706394115/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны России</a></p>

Обложка © Twitter / Минобороны России

Вооружённые силы России в ходе специальной операции по защите Донбасса поразили 821 объект военной инфраструктуры Украины, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, среди них 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300 и "Оса", а также 48 радиолокационных станций.

Минобороны РФ: ВС России ночью нанесли удар по военным объектам Украины

Минобороны РФ: ВС России ночью нанесли удар по военным объектам Украины

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.

Артур Лапсаков

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