В Минобороны РФ сообщили о поражении 821 военного объекта на Украине
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Среди них 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300 и "Оса", а также 48 радиолокационных станций.
Вооружённые силы России в ходе специальной операции по защите Донбасса поразили 821 объект военной инфраструктуры Украины, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, среди них 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300 и "Оса", а также 48 радиолокационных станций.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.