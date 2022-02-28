Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центробанка РФ
Исключением являются те сделки с Банком России, которые необходимы для обеспечения финансовой стабильности Евросоюза в целом или входящих в него государств.
Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центробанка. Это следует из официального журнала ЕС.
В документе отмечается, что ограничения также распространяются на любых юридических лиц, действующих от имени или по указанию Банка России. Исключением являются те сделки с ЦБ РФ, которые необходимы для обеспечения финансовой стабильности Евросоюза в целом или входящих в него государств. При этом страна – участница ЕС должна немедленно проинформировать о своём решении партнёров по Евросоюзу.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС договорился об отключении ряда российских банков от SWIFT, а также о заморозке активов ЦБ РФ в связи с военной операцией по защите Донбасса от агрессии Украины.
Напомним, что президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
Обложка © Агентство "Москва"