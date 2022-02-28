Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центробанка РФ

В документе отмечается, что ограничения также распространяются на любых юридических лиц, действующих от имени или по указанию Банка России. Исключением являются те сделки с ЦБ РФ, которые необходимы для обеспечения финансовой стабильности Евросоюза в целом или входящих в него государств. При этом страна – участница ЕС должна немедленно проинформировать о своём решении партнёров по Евросоюзу.