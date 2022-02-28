Глава ЕК: Важно, чтобы Украина согласилась на переговоры с Россией
Также Урсула фон дер Ляйен заявила о важности приемлемых условий для Киева. По некоторым данным, переговоры начнутся утром 28 февраля.
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что важно, чтобы Украина согласилась на переговоры с Россией.
"Важно, чтобы украинская сторона согласилась на мирные переговоры и чтобы условия были приемлемыми для неё", — сказала глава ЕК в беседе с Euronews.
Также фон дер Ляйен признала, что европейцы заплатят цену за санкции против России. При этом высокопоставленный европейский политик подчеркнула, что ЕС остаётся солидарен с Украиной в текущей ситуации.
Ранее МИД Белоруссии подтвердил прибытие делегации из России на переговоры с Украиной. В ходе встречи белорусская сторона пообещала взять на себя решение всех протокольных, логистических и иных вопросов. Однако президент Украины Владимир Зеленский предложил РФ провести переговоры в Варшаве, Стамбуле или Баку. Делегация России ждала ответа Украины по переговорам до 15:00. Лукашенко провёл с Зеленским телефонный разговор, после чего украинская делегация всё же выехала на встречу, в Гомельскую область выдвинулись и российские представители.
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