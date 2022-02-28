Глава ЕК: Важно, чтобы Украина согласилась на переговоры с Россией

Также Урсула фон дер Ляйен заявила о важности приемлемых условий для Киева. По некоторым данным, переговоры начнутся утром 28 февраля.

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что важно, чтобы Украина согласилась на переговоры с Россией.

"Важно, чтобы украинская сторона согласилась на мирные переговоры и чтобы условия были приемлемыми для неё", — сказала глава ЕК в беседе с Euronews.