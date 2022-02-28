Эдгард Запашный и Илзе Лиепа поддержали российскую "Операцию Z" по защите Донбасса
Эдгард Запашный и Илзе Лиепа. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / zapashny.ru / ilze_liepa_official
Украина стала разменной монетой для решения политических вопросов, отметил знаменитый дрессировщик и добавил, что не нужно "будить медведя".
Народный артист РФ, гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный заявил, что поддерживает объявленную президентом РФ Владимиром Путиным операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Запашный отметил, что не нужно "будить медведя".
"Моя позиция заключается в том, что зря разбудили медведя. Люди, которые тыкают палкой в спящего медведя, в конце концов горько об этом жалеют", — приводит его слова РИА "Новости".
Также Запашный вспомнил о событиях в Донбассе, где украинские власти с апреля 2014 года вели военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Согласно последним данным ООН, жертвами конфликта стали уже порядка 13 тысяч человек. Россия очень долго выжидала, когда здравомыслие во всём мире всё-таки одержит верх, уточнил артист.
"Когда люди, даже настроенные против нашей страны, разберутся в вопросе. Но, как показало время, Украина стала просто разменной монетой для решения политических вопросов. Я поддерживаю решение президента о военной операции", — поведал Запашный.
Также спецоперацию России поддержала народная артистка РФ Илзе Лиепа.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.