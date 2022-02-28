Эдгард Запашный и Илзе Лиепа поддержали российскую "Операцию Z" по защите Донбасса

Украина стала разменной монетой для решения политических вопросов, отметил знаменитый дрессировщик и добавил, что не нужно "будить медведя".

Народный артист РФ, гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный заявил, что поддерживает объявленную президентом РФ Владимиром Путиным операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Запашный отметил, что не нужно "будить медведя".

"Моя позиция заключается в том, что зря разбудили медведя. Люди, которые тыкают палкой в спящего медведя, в конце концов горько об этом жалеют", — приводит его слова РИА "Новости".

Также Запашный вспомнил о событиях в Донбассе, где украинские власти с апреля 2014 года вели военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Согласно последним данным ООН, жертвами конфликта стали уже порядка 13 тысяч человек. Россия очень долго выжидала, когда здравомыслие во всём мире всё-таки одержит верх, уточнил артист.

"Когда люди, даже настроенные против нашей страны, разберутся в вопросе. Но, как показало время, Украина стала просто разменной монетой для решения политических вопросов. Я поддерживаю решение президента о военной операции", — поведал Запашный.

Также спецоперацию России поддержала народная артистка РФ Илзе Лиепа.