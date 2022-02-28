Глава ЕК фон дер Ляйен признала, что европейцы заплатят цену за санкции против России
При этом высокопоставленный европейский политик подчеркнула, что ЕС остаётся солидарен с Украиной в текущей ситуации.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что жителям Европы придётся заплатить свою цену за ограничения, которые ЕС ввёл против России из-за спецоперации по защите Донбасса.
Во время интервью телеканалу Euronews журналист задал ей вопрос о том, насколько далеко зайдёт солидарность Евросоюза с Украиной, поскольку за принятые в отношении Москвы меры так или иначе придётся заплатить.
"Да, мы знаем, что у каждой войны своя цена, и мы очень солидарны с Украиной", — ответила Урсула фон дер Ляйен.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". После этого последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джо Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. Кроме того, глава Еврокомиссии заявила, что Запад договорился отключить некоторые банки России от SWIFT. На первом этапе эти меры коснутся финансовых учреждений, которые уже находятся под давлением ЕС и США. Запад планирует заморозить активы Центробанка РФ, чтобы тот не смог снизить эффективность антироссийских санкций. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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