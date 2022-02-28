Глава ЕК фон дер Ляйен признала, что европейцы заплатят цену за санкции против России

При этом высокопоставленный европейский политик подчеркнула, что ЕС остаётся солидарен с Украиной в текущей ситуации.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что жителям Европы придётся заплатить свою цену за ограничения, которые ЕС ввёл против России из-за спецоперации по защите Донбасса.

Во время интервью телеканалу Euronews журналист задал ей вопрос о том, насколько далеко зайдёт солидарность Евросоюза с Украиной, поскольку за принятые в отношении Москвы меры так или иначе придётся заплатить.