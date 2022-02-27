Глава Еврокомиссии: Запад договорился отключить некоторые банки России от SWIFT

На первом этапе эти меры коснутся финансовых учреждений, которые уже попали под давление ЕС и США. Не исключается возможность расширения этого списка.

Страны Европейского союза совместно с другими партнёрами договорились об отключении России от системы межбанковских платежей SWIFT. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы рассматриваем усиление нашего экономического ответа России. Предлагаем отключить ряд российских банков от SWIFT. Так будут эффективно блокированы российские импорт и экспорт", — сказала политик.

Как следует из совместного заявления, к такому решению кроме государств – членов ЕС присоединились также Соединённые Штаты, Британия и Канада. Уточняется, что такие меры будут введены в отношении банков, которые уже оказались под давлением в связи с военной спецоперацией России на Украине — "Операцией Z". Отмечается, что при необходимости и другие российские банки будут исключены из системы.