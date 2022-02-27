Глава Еврокомиссии: Запад договорился отключить некоторые банки России от SWIFT

Как следует из совместного заявления, к такому решению кроме государств – членов ЕС присоединились также Соединённые Штаты, Британия и Канада. Уточняется, что такие меры будут введены в отношении банков, которые уже оказались под давлением в связи с военной спецоперацией России на Украине — "Операцией Z". Отмечается, что при необходимости и другие российские банки будут исключены из системы.