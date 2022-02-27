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Опубликовано 26 февраля 2022, 22:02

Глава Минтранса ФРГ распорядился готовиться к закрытию неба для России

Авиакомпания Lufthansa меж тем на семь дней прекращает полёты в воздушном пространстве России. Такие решения объясняются ситуацией вокруг Украины.

Германии необходимо принять все меры для подготовки к закрытию воздушного пространства для российских самолётов. Соответствующее распоряжение дал министр транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ Фолькер Виссинг, сообщили в ведомстве.

"Министр Фолькер Виссинг поддерживает закрытие германского воздушного пространства для российских самолётов и распорядился всё подготовить для этого", отметили в Минтрансе.

Меж тем, по сообщению немецкого DPA, крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa на семь дней прекращает полёты в воздушном пространстве России.

"Рейсы, которые находятся в воздушном пространстве РФ, вскоре покинут его", отметили в авиакомпании. При этом указывается, что Lufthansa продолжит внимательно следить за развитием событий.

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Лайф напоминает, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". После этого последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, Великобритания, Канада, Швейцария и другие. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Обложка © Pixabay

Артем Порвин
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