Глава Минтранса ФРГ распорядился готовиться к закрытию неба для России
Авиакомпания Lufthansa меж тем на семь дней прекращает полёты в воздушном пространстве России. Такие решения объясняются ситуацией вокруг Украины.
Германии необходимо принять все меры для подготовки к закрытию воздушного пространства для российских самолётов. Соответствующее распоряжение дал министр транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ Фолькер Виссинг, сообщили в ведомстве.
"Министр Фолькер Виссинг поддерживает закрытие германского воздушного пространства для российских самолётов и распорядился всё подготовить для этого", — отметили в Минтрансе.
Меж тем, по сообщению немецкого DPA, крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa на семь дней прекращает полёты в воздушном пространстве России.
"Рейсы, которые находятся в воздушном пространстве РФ, вскоре покинут его", — отметили в авиакомпании. При этом указывается, что Lufthansa продолжит внимательно следить за развитием событий.
Лайф напоминает, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". После этого последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, Великобритания, Канада, Швейцария и другие. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
Обложка © Pixabay