Глава Минтранса ФРГ распорядился готовиться к закрытию неба для России

Авиакомпания Lufthansa меж тем на семь дней прекращает полёты в воздушном пространстве России. Такие решения объясняются ситуацией вокруг Украины.

Германии необходимо принять все меры для подготовки к закрытию воздушного пространства для российских самолётов. Соответствующее распоряжение дал министр транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ Фолькер Виссинг, сообщили в ведомстве.

"Министр Фолькер Виссинг поддерживает закрытие германского воздушного пространства для российских самолётов и распорядился всё подготовить для этого", — отметили в Минтрансе.

Меж тем, по сообщению немецкого DPA, крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa на семь дней прекращает полёты в воздушном пространстве России.