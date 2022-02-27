ARD: Евросоюз решил закрыть небо для российских самолётов

На сегодняшний день уже заблокировано воздушное пространство Болгарии, Великобритании, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словении, Чехии и Эстонии.

Страны Евросоюза приняли решение закрыть своё воздушное пространство для российских самолётов. Об этом сообщают источники телеканала ARD, знакомые с ситуацией.

"Страны ЕС закроют воздушное пространство для российских самолётов. Мне подтвердил это информированный источник", — написал замглавы берлинского бюро немецкого телеканала ARD Маттиас Дейс в субботу в "Твиттере".