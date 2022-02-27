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Регион
Опубликовано 26 февраля 2022, 21:49
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ARD: Евросоюз решил закрыть небо для российских самолётов

На сегодняшний день уже заблокировано воздушное пространство Болгарии, Великобритании, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словении, Чехии и Эстонии.

Страны Евросоюза приняли решение закрыть своё воздушное пространство для российских самолётов. Об этом сообщают источники телеканала ARD, знакомые с ситуацией.

"Страны ЕС закроют воздушное пространство для российских самолётов. Мне подтвердил это информированный источник", — написал замглавы берлинского бюро немецкого телеканала ARD Маттиас Дейс в субботу в "Твиттере".

Не уточняется, с какого времени будет действовать запрет. Пока о закрытии своего неба для российских самолётов сообщили Болгария, Великобритания, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словения, Чехия и Эстония.

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Лайф напоминает, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". После этого последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, Великобритания, Канада, Швейцария и другие. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Обложка © Pixabay

Артем Порвин
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