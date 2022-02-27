ARD: Евросоюз решил закрыть небо для российских самолётов

Страны Евросоюза приняли решение закрыть своё воздушное пространство для российских самолётов. Об этом сообщают источники телеканала ARD, знакомые с ситуацией.

Не уточняется, с какого времени будет действовать запрет. Пока о закрытии своего неба для российских самолётов сообщили Болгария, Великобритания, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словения, Чехия и Эстония.