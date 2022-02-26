Три мобильных оператора Украины закрыли доступ для абонентов РФ и Белоруссии
Ранее украинский министр попросил главу Apple заблокировать для россиян App Store. Также чиновник считает, что компания должна поддержать объявленные Западом широкие санкции против России.
PR-директор компании "Vodafone Украина" Виктория Рубан сообщила в соцсетях, что мобильный оператор заблокировал доступ к своим сетям для абонентов из России и Белоруссии. Её слова приводит телеграм-канал Верховной рады.
"Киевстар", Vodafone и lifecell заблокировали доступ в свои сети для абонентов РФ и РБ", — пишет телеграм-канал Верховной рады.
До этого Facebook запретил российским государственным СМИ рекламу и монетизацию. Эти нововведения уже начали вступать в силу. Окончательно они будут задействованы в течение выходных, сообщают в компании. А Twitter ограничил рекомендации для жителей России и Украины. В компании заявили, что цель этих действий — сократить распространение оскорбительного контента на фоне напряжённой ситуации.
Ранее Лайф сообщал, что аналитик Кусков оценил вероятность отключения смартфонов россиян из-за ситуации на Украине. Эксперт отметил, что в условиях нынешней ситуации при таком сценарии у граждан России вряд ли получится куда-то пожаловаться, даже если это нарушает права пользователей. До этого украинский министр попросил главу Apple закрыть App Store для россиян. Также чиновник считает, что компания должна поддержать объявленные Западом широкие санкции против России.
Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, Великобритания, Канада, Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила новые санкции на Россию. Токио, как и Вашингтон, решил ударить по банковскому сектору, заморозить выдачу виз россиянам, а также ввести ограничения на экспорт из РФ.
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