Три мобильных оператора Украины закрыли доступ для абонентов РФ и Белоруссии

Ранее украинский министр попросил главу Apple заблокировать для россиян App Store. Также чиновник считает, что компания должна поддержать объявленные Западом широкие санкции против России.

PR-директор компании "Vodafone Украина" Виктория Рубан сообщила в соцсетях, что мобильный оператор заблокировал доступ к своим сетям для абонентов из России и Белоруссии. Её слова приводит телеграм-канал Верховной рады.

"Киевстар", Vodafone и lifecell заблокировали доступ в свои сети для абонентов РФ и РБ", — пишет телеграм-канал Верховной рады.

До этого Facebook запретил российским государственным СМИ рекламу и монетизацию. Эти нововведения уже начали вступать в силу. Окончательно они будут задействованы в течение выходных, сообщают в компании. А Twitter ограничил рекомендации для жителей России и Украины. В компании заявили, что цель этих действий — сократить распространение оскорбительного контента на фоне напряжённой ситуации.