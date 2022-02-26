Аналитик Кусков оценил вероятность отключения смартфонов россиян из-за ситуации на Украине

Эксперт отметил, что в условиях нынешней ситуации при таком сценарии у граждан России вряд ли получится куда-то пожаловаться, даже если это нарушает права пользователей.

Компании – разработчики смартфонов обладают технологиями для принудительного дистанционного отключения устройства, однако на практике это ещё никогда не применялось. Об этом "Вечерней Москве" рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

"Технически можно организовать всё что угодно: даже принудительное выключение без согласия человека. Можно сделать обновление автоматическим путём. Будет ли это на самом деле, мы пока не знаем: очень много спекуляций на этот счёт", — сказал он.

Кусков добавил, что спастись от этого в теории можно, только отключив смартфон от интернета, однако тогда зачем он вообще будет нужен. При этом подобный сценарий возможен и с компьютерами, уверен эксперт.

"Как хакеры работают: вы ведь не заходите к ним на сайт, они сами к вам выходят через интернет. Как только вы подключаетесь к чему-то, то оказываетесь уязвимыми в любом случае", — сказал информационный аналитик.