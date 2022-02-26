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Регион
Опубликовано 26 февраля 2022, 13:00
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Аналитик Кусков оценил вероятность отключения смартфонов россиян из-за ситуации на Украине

Эксперт отметил, что в условиях нынешней ситуации при таком сценарии у граждан России вряд ли получится куда-то пожаловаться, даже если это нарушает права пользователей.

Компании – разработчики смартфонов обладают технологиями для принудительного дистанционного отключения устройства, однако на практике это ещё никогда не применялось. Об этом "Вечерней Москве" рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

"Технически можно организовать всё что угодно: даже принудительное выключение без согласия человека. Можно сделать обновление автоматическим путём. Будет ли это на самом деле, мы пока не знаем: очень много спекуляций на этот счёт", — сказал он.

Кусков добавил, что спастись от этого в теории можно, только отключив смартфон от интернета, однако тогда зачем он вообще будет нужен. При этом подобный сценарий возможен и с компьютерами, уверен эксперт.

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"Как хакеры работают: вы ведь не заходите к ним на сайт, они сами к вам выходят через интернет. Как только вы подключаетесь к чему-то, то оказываетесь уязвимыми в любом случае", — сказал информационный аналитик.

Кусков отметил, что в условиях нынешней ситуации при таком сценарии у россиян вряд ли получится куда-то пожаловаться, даже если это нарушает права пользователей. Однако эксперт пояснил, что на практике случаев массового отключения смартфонов в мире не происходило, есть факт только обратной ситуации в Северной Корее, где заблокировали возможность контактировать с внешним миром.

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Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, Великобритания, Канада, Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила новые санкции на Россию. Токио, как и Вашингтон, решил ударить по банковскому сектору, заморозить выдачу виз россиянам, а также ввести ограничения на экспорт из РФ.

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Обложка © Pexels

Григорий Воронцов
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