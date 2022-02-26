ФСБ РФ: Националисты с Украины расстреляли солдата ВСУ, пытавшегося найти убежище в России

Участники националистических групп со стороны Украины расстреляли военнослужащего ВСУ, который пытался найти убежище в России. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"Представителями националистических формирований с территории Украины расстрелян военнослужащий ВСУ, пытавшийся найти убежище в Российской Федерации в целях уклонения от участия в боевых действиях", — говорится в сообщении.