Коротченко назвал глупым требование Зеленского принять Украину в Евросоюз

Требование президента Украины Владимира Зеленского принять страну в Европейский союз — абсолютно глупое. Об этом заявил военный эксперт, главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в беседе с телеканалом "360".

"Обсуждать это в практическом плане совершенно бессмысленно", — сказал Коротченко.

Он добавил, что такой призыв украинского лидера не согласуется с нынешней реальностью.