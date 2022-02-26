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26 февраля, 12:52

Коротченко назвал глупым требование Зеленского принять Украину в Евросоюз

Военный эксперт заявил, что такой призыв главы государства не согласуется с нынешней реальностью.

Требование президента Украины Владимира Зеленского принять страну в Европейский союз — абсолютно глупое. Об этом заявил военный эксперт, главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в беседе с телеканалом "360".

"Обсуждать это в практическом плане совершенно бессмысленно", — сказал Коротченко.

Он добавил, что такой призыв украинского лидера не согласуется с нынешней реальностью.

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Ранее Зеленский заявил о том, что настал момент для решения о членстве Украины в Евросоюзе. Кроме того, лидер Незалежной обсудил с главой объединения Шарлем Мишелем дальнейшую действенную помощь Киеву.

Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. 25 февраля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). К диалогу призвал и президент Украины Владимир Зеленский.

Обложка © Facebook / European Union in Russia

Никита Осипов

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