Зеленский: Настал момент для решения о членстве Украины в Евросоюзе
Лидер Незалежной также добавил, что обсудил с главой Европейского совета Шарлем Мишелем дальнейшую действенную помощь Киеву.
Владимир Зеленский. Обложка © Instagram / zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем вопрос принятия его страны в Евросоюз.
"Настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС. Обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем дальнейшую действенную помощь", — написал Зеленский в "Инстаграме".
Ранее политолог Богдан Безпалько рассказал, воспользуется ли Зеленский шансом на эвакуацию. Запад готовит площадки, чтобы признать украинского лидера президентом в изгнании. Пока же он остаётся в Киеве, так как Российская армия пытается вести боевые действия гуманно, считает эксперт.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. 25 февраля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). К диалогу призвал и президент Украины Владимир Зеленский.