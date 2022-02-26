Зеленский: Настал момент для решения о членстве Украины в Евросоюзе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем вопрос принятия его страны в Евросоюз.

"Настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС. Обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем дальнейшую действенную помощь", — написал Зеленский в "Инстаграме".