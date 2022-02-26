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Регион
Опубликовано 26 февраля 2022, 07:53
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Зеленский согласился на предложение Путина о переговорах

Сейчас между Москвой и Киевом ведутся консультации по выбору места и времени для организации диалога.

Президент Украины Владимир Зеленский дал согласие на предложение российского лидера Владимира Путина по поводу переговоров о мире и прекращении огня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Незалежной Сергей Никифоров на своей странице в "Фейсбуке".

"Приходится опровергнуть утверждения, что мы отказались вести переговоры. Украина была и остаётся готова говорить о прекращении огня и мире. Это наша постоянная позиция. Мы согласились на предложение президента РФ", — написал он.

Никифоров добавил, что сейчас ведутся консультации по выбору места и времени переговоров. По его словам, чем раньше они начнутся, "тем больше будет шансов восстановить нормальную жизнь".

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Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На Украине было введено военное положение. 25 февраля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). К диалогу призвал и президент Украины Владимир Зеленский.

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Обложка © Shutterstock

Григорий Воронцов
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