Зеленский согласился на предложение Путина о переговорах

Сейчас между Москвой и Киевом ведутся консультации по выбору места и времени для организации диалога.

Президент Украины Владимир Зеленский дал согласие на предложение российского лидера Владимира Путина по поводу переговоров о мире и прекращении огня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Незалежной Сергей Никифоров на своей странице в "Фейсбуке".

"Приходится опровергнуть утверждения, что мы отказались вести переговоры. Украина была и остаётся готова говорить о прекращении огня и мире. Это наша постоянная позиция. Мы согласились на предложение президента РФ", — написал он.