Украинские силовики хотят заставить жителей республик "бояться жить, дышать, просыпаться и выходить на улицу", люди должны убегать и покидать свои квартиры, отметил он.

Офицер запаса Управления Народной милиции ДНР Максим Дроздов заявил, что украинские силовики используют в Донбассе тактику выжженной земли. Как он отметил в беседе с РИА "Новости", ВСУ хотят сделать жизнь населения невозможной.

Дроздов отметил, что такая стратегия является старой, ВСУ взяли её на вооружение. По словам офицера, украинские войска хотят заставить жителей республик "бояться жить, дышать, просыпаться и выходить на улицу", люди должны убегать и покидать свои квартиры.

"Я, даже будучи в Коминтернове на боевой, фиксировал, журналистам неоднократно показывал прилёты в церкви, прилёты в медпункты, прилёты в школу, притом что боевая позиция впереди. По нам не стреляют, нам стреляют за спину, закидывают именно туда, в инфраструктуру, выгоняя гражданских. Тактика выжженной земли", — заключил Дроздов.

На протяжении восьми лет западные страны предоставляли Украине новое оружие. За это время у ВСУ изменились тактика и вооружение. Офицер упомянул противотанковые управляемые ракеты Javelin и NLAW, а также различные бронемашины и БПЛА.