Офицер Народной милиции ДНР Дроздов: ВСУ применяют в Донбассе тактику выжженной земли
Украинские силовики хотят заставить жителей республик "бояться жить, дышать, просыпаться и выходить на улицу", люди должны убегать и покидать свои квартиры, отметил он.
Офицер запаса Управления Народной милиции ДНР Максим Дроздов заявил, что украинские силовики используют в Донбассе тактику выжженной земли. Как он отметил в беседе с РИА "Новости", ВСУ хотят сделать жизнь населения невозможной.
Дроздов отметил, что такая стратегия является старой, ВСУ взяли её на вооружение. По словам офицера, украинские войска хотят заставить жителей республик "бояться жить, дышать, просыпаться и выходить на улицу", люди должны убегать и покидать свои квартиры.
"Я, даже будучи в Коминтернове на боевой, фиксировал, журналистам неоднократно показывал прилёты в церкви, прилёты в медпункты, прилёты в школу, притом что боевая позиция впереди. По нам не стреляют, нам стреляют за спину, закидывают именно туда, в инфраструктуру, выгоняя гражданских. Тактика выжженной земли", — заключил Дроздов.
На протяжении восьми лет западные страны предоставляли Украине новое оружие. За это время у ВСУ изменились тактика и вооружение. Офицер упомянул противотанковые управляемые ракеты Javelin и NLAW, а также различные бронемашины и БПЛА.
"Процент насыщения этим оружием настолько велик, с ними занимались так много и так долго, что они просто не могли не поменяться. И это в корне совсем другая армия, это не та армия, с которой мы сталкивались в 14-м году", — рассказал Дроздов.
Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса, а главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. А 24 февраля лидеры Донецкой и Луганской народных республик заявили о наращивании Украиной военного присутствия в Донбассе. В связи с этим они попросили Россию о помощи в отражении военной агрессии Киева.
Украинские военные. Обложка © Facebook / Генеральный штаб ЗСУ