Политолог Безпалько рассказал, воспользуется ли Зеленский шансом на эвакуацию
Запад готовит площадки, чтобы признать украинского лидера президентом в изгнании. Пока же он остаётся в Киеве, так как Российская армия пытается вести боевые действия гуманно, считает эксперт.
Владимир Зеленский. Обложка © Instagram / zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский не будет до конца оставаться в Киеве и воспользуется шансом на эвакуацию, который ему предоставляет Вашингтон. Такое мнение Лайфу высказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.
"Я убеждён, что до конца Зеленский не будет оставаться. Это не тот человек. Что касается эвакуации, то очевидно, что после вчерашнего заявления британского Форин-офиса о том, что они готовы предоставить Зеленскому политическое убежище, [он может им воспользоваться]. А также подобного рода заявления из Вашингтона говорят о том, что никто не верит, что режим Зеленского удержится", — считает Безпалько.
По мнению политолога, Запад готовит площадки, чтобы признать украинского лидера президентом в изгнании. Пока же, заметил он, Зеленский находится в Киеве, так как российская армия пытается вести боевые действия гуманно.
"Когда возникнет реальная угроза, что его возьмут в плен, например, я думаю, что он уедет или улетит. И никакие переговоры вести не будет. И абсолютно неважно [куда]. Да хоть в Польшу, а оттуда он может перебраться и в Лондон, и в Вашингтон. Политическую деятельность в изгнании он тоже может вести откуда угодно, хоть из южной Африки", — заключил эксперт.
Ранее Лайф рассказывал, что Зеленский согласился на предложение Путина о переговорах. Сейчас между Москвой и Киевом ведутся консультации по выбору места и времени для организации диалога.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. 25 февраля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). К диалогу призвал и президент Украины Владимир Зеленский.