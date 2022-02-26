Политолог Безпалько рассказал, воспользуется ли Зеленский шансом на эвакуацию

Президент Украины Владимир Зеленский не будет до конца оставаться в Киеве и воспользуется шансом на эвакуацию, который ему предоставляет Вашингтон. Такое мнение Лайфу высказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.

"Я убеждён, что до конца Зеленский не будет оставаться. Это не тот человек. Что касается эвакуации, то очевидно, что после вчерашнего заявления британского Форин-офиса о том, что они готовы предоставить Зеленскому политическое убежище, [он может им воспользоваться]. А также подобного рода заявления из Вашингтона говорят о том, что никто не верит, что режим Зеленского удержится", — считает Безпалько.

По мнению политолога, Запад готовит площадки, чтобы признать украинского лидера президентом в изгнании. Пока же, заметил он, Зеленский находится в Киеве, так как российская армия пытается вести боевые действия гуманно.

"Когда возникнет реальная угроза, что его возьмут в плен, например, я думаю, что он уедет или улетит. И никакие переговоры вести не будет. И абсолютно неважно [куда]. Да хоть в Польшу, а оттуда он может перебраться и в Лондон, и в Вашингтон. Политическую деятельность в изгнании он тоже может вести откуда угодно, хоть из южной Африки", — заключил эксперт.