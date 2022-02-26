Учёный Конышев рассказал о способах поддержания молодости мозга
Эксперт считает, что для эффективности работы этого органа нужен хороший сон, нагрузки, а также сбалансированное питание.
Важно поддерживать физическое здоровье и использовать ментальные тренировки, чтобы мозг дольше оставался молодым. Об этом рассказал нейрофизиолог, эксперт рабочей группы национальной технологической инициативы "Нейронет", генеральный директор компании "Нейроботикс" Владимир Конышев в беседе с RT.
"Физическое здоровье мозга — это хороший сон, сбалансированное питание, здоровье организма в целом, физические нагрузки", — уточнил специалист.
Он отметил, что ментальные тренировки должны быть регулярными. По словам Конышева, это может быть разгадывание кроссвордов или игра в шахматы, однако без каких-либо серьёзных изменений в этом случае работают одни и те же нейроны.
"Мозгу для развития нужен постоянно новый и разнообразный опыт: путешествия, тематические мастер-классы, новые блюда и запахи, знакомства с новыми и необычными людьми. Также можно слушать музыку различных направлений, аудиокниги, рисовать в разных техниках", — добавил эксперт.
Нейрофизиолог подчеркнул, что важно тратить меньше времени на социальные сети, виртуальные игры и просмотр телевизора, так как "в наших силах наполнить мозг важным и приятным содержанием".
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