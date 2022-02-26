S7 разрабатывает маршруты по облёту закрытых воздушных пространств
На 26 февраля авиакомпанией запланированы рейсы в Верону и Ниццу и обратно. Обо всех изменениях в расписании компания будет сообщать дополнительно.
Российская авиакомпания S7 прорабатывает маршруты для облёта закрытых воздушных пространств, запланированы два зарубежных рейса. Об этом перевозчик сообщил в своём телеграм-канале.
"В связи с меняющейся ситуацией S7 Airlines прорабатывает маршруты для облёта закрытых воздушных пространств", — говорится в сообщении.
На 26 февраля авиакомпанией запланированы рейсы S7 3585 и S7 3586 Москва – Верона – Москва, а также S7 3751 и S7 3752 Москва – Ницца – Москва. Обо всех изменениях в расписании компания будет сообщать дополнительно.
Ранее Лайф рассказывал, что воздушное пространство для самолётов России решила закрыть Болгария. Об аналогичных решениях сообщили Чехия, Польша. После этого "Аэрофлот" сообщил о приостановке полётов в Прагу и Варшаву.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На Украине было введено военное положение. 25 февраля Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). К диалогу призвал и президент Украины Владимир Зеленский. Сейчас между Москвой и Киевом ведутся консультации по выбору места и времени для переговоров.
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