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26 февраля, 08:07

S7 разрабатывает маршруты по облёту закрытых воздушных пространств

На 26 февраля авиакомпанией запланированы рейсы в Верону и Ниццу и обратно. Обо всех изменениях в расписании компания будет сообщать дополнительно.

Российская авиакомпания S7 прорабатывает маршруты для облёта закрытых воздушных пространств, запланированы два зарубежных рейса. Об этом перевозчик сообщил в своём телеграм-канале.

"В связи с меняющейся ситуацией S7 Airlines прорабатывает маршруты для облёта закрытых воздушных пространств", — говорится в сообщении.

Авиакомпания S7 отменила все рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта

Авиакомпания S7 отменила все рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта

На 26 февраля авиакомпанией запланированы рейсы S7 3585 и S7 3586 Москва – Верона – Москва, а также S7 3751 и S7 3752 Москва – Ницца – Москва. Обо всех изменениях в расписании компания будет сообщать дополнительно.

Ранее Лайф рассказывал, что воздушное пространство для самолётов России решила закрыть Болгария. Об аналогичных решениях сообщили Чехия, Польша. После этого "Аэрофлот" сообщил о приостановке полётов в Прагу и Варшаву.

Россия с 14 марта возобновляет авиасообщение с Китаем и Индонезией

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Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На Украине было введено военное положение. 25 февраля Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). К диалогу призвал и президент Украины Владимир Зеленский. Сейчас между Москвой и Киевом ведутся консультации по выбору места и времени для переговоров.

Обложка © Pixabay

Григорий Воронцов

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