S7 разрабатывает маршруты по облёту закрытых воздушных пространств

Российская авиакомпания S7 прорабатывает маршруты для облёта закрытых воздушных пространств, запланированы два зарубежных рейса. Об этом перевозчик сообщил в своём телеграм-канале.

"В связи с меняющейся ситуацией S7 Airlines прорабатывает маршруты для облёта закрытых воздушных пространств", — говорится в сообщении.

На 26 февраля авиакомпанией запланированы рейсы S7 3585 и S7 3586 Москва – Верона – Москва, а также S7 3751 и S7 3752 Москва – Ницца – Москва. Обо всех изменениях в расписании компания будет сообщать дополнительно.