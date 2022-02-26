Рогозин допустил прекращение работы МКС после 2028 года

Международная космическая станция (МКС), вполне вероятно, будет эксплуатироваться не дольше, чем до 2028 года. Об этом заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью журналу "Русский космос".

"Думаю, МКС сможет работать на орбите до 2028 года, не дольше. Однако, повторюсь, решение о сроках эксплуатации российского сегмента мы будем принимать исходя прежде всего из технических ограничений", — сказал он.

По словам Рогозина, госкорпорации не удаётся содержать одновременно проект МКС и строить новую станцию. Однако, отметил он, необходимо предусмотреть определённый период параллельной эксплуатации Международной космической станции и РОСС. В таком же режиме производилась работа в конце 1990-х – начале 2000-х годов, когда одновременно летали советская и российская орбитальные станции — "Мир" и МКС.