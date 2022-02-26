Басурин заявил, что Павлополь и Пищевик перешли под контроль ДНР

Подразделения морской пехоты Украины отошли с занимаемых позиций в районе Гнутова и Талаковки, расположенных в Донбассе.

Под контроль ДНР перешли два населённых пункта на юге Донецкой области — Павлополь и Пищевик. Об этом заявил журналистам официальный представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.

"Наши подразделения продолжают движение вглубь обороны противника, не встречая на своём пути активного сопротивления. <...> На мариупольском направлении подразделения Народной милиции взяли под контроль Павлополь и Пищевик, а также прилегающие к ним районы и дороги", — сказал он.