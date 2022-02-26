Басурин заявил, что Павлополь и Пищевик перешли под контроль ДНР
Подразделения морской пехоты Украины отошли с занимаемых позиций в районе Гнутова и Талаковки, расположенных в Донбассе.
Под контроль ДНР перешли два населённых пункта на юге Донецкой области — Павлополь и Пищевик. Об этом заявил журналистам официальный представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.
"Наши подразделения продолжают движение вглубь обороны противника, не встречая на своём пути активного сопротивления. <...> На мариупольском направлении подразделения Народной милиции взяли под контроль Павлополь и Пищевик, а также прилегающие к ним районы и дороги", — сказал он.
Басурин также сообщил, что подразделения морской пехоты Украины отошли с занимаемых позиций в районе Гнутова и Талаковки, расположенных в Донбассе. По его словам, военнослужащие сделали это, чтобы сохранить свои жизни.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На Украине было введено военное положение. 25 февраля Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). К диалогу призвал и президент Украины Владимир Зеленский. Сейчас между Москвой и Киевом ведутся консультации по выбору места и времени для переговоров.
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