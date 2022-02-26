В России за сутки госпитализировали 14 324 человека с ковидом

За минувшие сутки в России с коронавирусом госпитализировали 14 324 заболевших. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Кроме того, за последние 24 часа полностью выздоровело 181 343 жителя. Общее число излечившихся достигло 13 321 314 человек. Кроме того, за сутки вирус подтвердился у 122 995 пациентов, всего же с начала пандемии в России выявлено 16 175 023 случая заболевания. Также зафиксировано 350 158 летальных исходов, за сутки этот показатель увеличился на 793.