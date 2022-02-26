В России за сутки госпитализировали 14 324 человека с ковидом
Кроме того, за последние 24 часа полностью выздоровело 181 343 жителя страны. Общее число излечившихся достигло 13 321 314 человек.
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За минувшие сутки в России с коронавирусом госпитализировали 14 324 заболевших. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Кроме того, за последние 24 часа полностью выздоровело 181 343 жителя. Общее число излечившихся достигло 13 321 314 человек. Кроме того, за сутки вирус подтвердился у 122 995 пациентов, всего же с начала пандемии в России выявлено 16 175 023 случая заболевания. Также зафиксировано 350 158 летальных исходов, за сутки этот показатель увеличился на 793.
Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против тяжёлого "омикрона" в 89%. Учёный ссылается в том числе на данные ведущих клиник Москвы. Если человек получает бустерную дозу, защита усиливается.