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26 февраля, 08:11

В России за сутки госпитализировали 14 324 человека с ковидом

Кроме того, за последние 24 часа полностью выздоровело 181 343 жителя страны. Общее число излечившихся достигло 13 321 314 человек.

<p>Обложка © <a href="https://www.mos.ru/search?category=media&hostApplied=false&page=1&pagesize=36&q=%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0&start=0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> Правительства Москвы</p>

Обложка © Сайт Правительства Москвы

За минувшие сутки в России с коронавирусом госпитализировали 14 324 заболевших. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Кроме того, за последние 24 часа полностью выздоровело 181 343 жителя. Общее число излечившихся достигло 13 321 314 человек. Кроме того, за сутки вирус подтвердился у 122 995 пациентов, всего же с начала пандемии в России выявлено 16 175 023 случая заболевания. Также зафиксировано 350 158 летальных исходов, за сутки этот показатель увеличился на 793.

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Никита Могилев
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