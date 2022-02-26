В Народной милиции ДНР заявили об отступлении украинских морпехов из Гнутова и Талаковки

Подразделения морской пехоты Вооружённых сил Украины (ВСУ) оставили свои позиции под Гнутовом и Талаковкой в Донбассе. Об этом сообщается в телеграм-канале Народной милиции ДНР.

"Военнослужащие батальона морской пехоты 36 ОБРМП, желая сохранить свои жизни, отошли с занимаемых позиций в районе н.п. Гнутово и Талаковка", — говорится в сообщении.