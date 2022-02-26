В Народной милиции ДНР заявили об отступлении украинских морпехов из Гнутова и Талаковки

В ведомстве напомнили, что для военнослужащих Незалежной, добровольно сложивших оружие, продолжает работать гуманитарный коридор. Всем нуждающимся предоставляется необходимая медицинская помощь.

Подразделения морской пехоты Вооружённых сил Украины (ВСУ) оставили свои позиции под Гнутовом и Талаковкой в Донбассе. Об этом сообщается в телеграм-канале Народной милиции ДНР.

"Военнослужащие батальона морской пехоты 36 ОБРМП, желая сохранить свои жизни, отошли с занимаемых позиций в районе н.п. Гнутово и Талаковка", — говорится в сообщении.