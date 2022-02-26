В Народной милиции ДНР заявили об отступлении украинских морпехов из Гнутова и Талаковки
В ведомстве напомнили, что для военнослужащих Незалежной, добровольно сложивших оружие, продолжает работать гуманитарный коридор. Всем нуждающимся предоставляется необходимая медицинская помощь.
Подразделения морской пехоты Вооружённых сил Украины (ВСУ) оставили свои позиции под Гнутовом и Талаковкой в Донбассе. Об этом сообщается в телеграм-канале Народной милиции ДНР.
"Военнослужащие батальона морской пехоты 36 ОБРМП, желая сохранить свои жизни, отошли с занимаемых позиций в районе н.п. Гнутово и Талаковка", — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что для военнослужащих ВСУ, добровольно сложивших оружие, продолжает работать гуманитарный коридор. Всем нуждающимся предоставляется необходимая медицинская помощь, одежда и питание.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На Украине было введено военное положение. 25 февраля Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). К диалогу призвал и президент Украины Владимир Зеленский. Сейчас между Москвой и Киевом ведутся консультации по выбору места и времени для переговоров.
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