ТАСС: РФ получила от Болгарии, Польши и Чехии уведомления о запрете полётов
Сейчас, как заметил неназванный собеседник агентства в авиакомпании, перевозчики оценивают свои действия в ответ на введённые ограничения европейских государств.
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Российские авиакомпании получили от властей Болгарии, Польши и Чехии уведомления о закрытии своих воздушных пространств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в перевозчике.
По словам неназванного собеседника агентства, государства прислали NOTAM, то есть уведомление о запрете полётов в указанных аэропортах. Сейчас компании оценивают свои действия.
Напомним, накануне, 25 февраля, Польша объявила о закрытии воздушного пространства для российских авиалиний. Такая мера начала действовать с 02:00 мск 26 февраля.
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий третьего дня в режиме реального времени.