ТАСС: РФ получила от Болгарии, Польши и Чехии уведомления о запрете полётов

Российские авиакомпании получили от властей Болгарии, Польши и Чехии уведомления о закрытии своих воздушных пространств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в перевозчике.

По словам неназванного собеседника агентства, государства прислали NOTAM, то есть уведомление о запрете полётов в указанных аэропортах. Сейчас компании оценивают свои действия.