Более 80 сдавшихся в плен украинских пограничников доставили в Севастополь
Они отправятся домой на специально подготовленных автобусах после прохождения юридических процедур и согласования с Украиной. Указывается, что за медпомощью пограничники не обращались.
В Севастополь доставили более 80 сдавшихся в плен украинских пограничников с острова Змеиный. Об этом заявил журналистам заместитель командующего Черноморским флотом по материально-техническому обеспечению генерал-майор Михаил Ясников.
"Сегодня в Севастополь на спасательном буксире "Шахтёр" доставлена группа военнослужащих с острова Змеиный в количестве 82 человек, которые сложили оружие и приняли решение возвратиться к своим семьям", — сообщил он.
По словам Ясникова, к решению пограничников уважительно отнеслись моряки Черноморского флота. Для них был проработан безопасный коридор для выхода из районов проведения операции. Украинских военнослужащих отправят домой на специальных автобусах после того, как пройдут кратковременные юридические процедуры и согласование с Киевом. Ясников отметил, что пограничники за медпомощью не обращались.
"Но если таковые [просьбы] возникнут, вся необходимая помощь им будет оказана. Украинские военнослужащие обеспечены сухими пайками и бутилированной водой на весь период передвижения до конечного пункта передвижения на территорию Украины", — заключил Ясников.
Ранее Украина заявила о потере контроля над островом Змеиный в Чёрном море. Он находится недалеко от границы с Румынией. Ранее сообщалось, что власти Херсонской области заявили о потере контроля над Геническим районом.
Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса, а главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. А 24 февраля лидеры Донецкой и Луганской народных республик заявили о наращивании Украиной военного присутствия в Донбассе. В связи с этим они попросили Россию о помощи в отражении военной агрессии Киева.
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