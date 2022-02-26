Песков: Украинская сторона отказалась от переговоров с РФ

Украина отказалась проводить переговоры с Россией. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"По сути, украинская сторона отказалась от переговоров", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков отметил, что накануне, 25 февраля, в связи с ожидавшимся проведением диалога российский лидер Владимир Путин отдал приказ о приостановке основных войск РФ. Сегодня же они восстановили своё движение.