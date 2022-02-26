Эксперт Мартынов — о требовании Зеленского принять Украину в ЕС: Или идиот, или мерзавец
По словам политолога, лидеры Евросоюза на практике не такие смелые, чтобы выполнять призыв украинского президента. Кроме того, Мартынов предрёк, что лидер Незалежной будет "гореть в аду".
Вряд ли Евросоюз прислушается к требованию президента Украины Владимира Зеленского принять страну в Евросоюз. Если лидер украинского государства не понимал, что он делает, то он "идиот", а в ином случае — "мерзавец", заявил в беседе с телеканалом "360" политолог, международный эксперт Алексей Мартынов.
"Территория Украины всегда была одним из театров войны в Европе и России — и 100 с лишним лет назад, и в ХХ веке. Если вновь представляя Украину театром войны, <…> Зеленский не понимал, что делает, то он идиот, а если понимал и всё равно делал, то он мерзавец", — сказал политолог.
Мартынов указал, что сомневается в успешных результатах требований Зеленского. Всё-таки, считает эксперт, на практике лидеры ЕС не такие смелые. Он также предрёк, что украинский лидер будет "гореть в аду".
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. 25 февраля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). К диалогу призвал и президент Украины Владимир Зеленский. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.
Владимир Зеленский. Обложка © Instagram / zelenskiy_official