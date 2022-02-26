Эксперт Мартынов — о требовании Зеленского принять Украину в ЕС: Или идиот, или мерзавец

Вряд ли Евросоюз прислушается к требованию президента Украины Владимира Зеленского принять страну в Евросоюз. Если лидер украинского государства не понимал, что он делает, то он "идиот", а в ином случае — "мерзавец", заявил в беседе с телеканалом "360" политолог, международный эксперт Алексей Мартынов.

"Территория Украины всегда была одним из театров войны в Европе и России — и 100 с лишним лет назад, и в ХХ веке. Если вновь представляя Украину театром войны, <…> Зеленский не понимал, что делает, то он идиот, а если понимал и всё равно делал, то он мерзавец", — сказал политолог.