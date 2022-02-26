В Словакии введён режим ЧС в связи с прибытием украинских беженцев
Кабмин страны поручил госструктурам обеспечить порядок и соблюдение законности на территории республики.
Власти Словакии с сегодняшнего дня, 26 февраля, ввели на территории страны режим чрезвычайной ситуации из-за массового наплыва беженцев с Украины. Об этом сообщает агентство TASR со ссылкой на пресс-службу кабмина республики.
"Целью данной меры является создание условий для принятия обязательных мер по предотвращению и снижению [негативных] последствий чрезвычайного события в связи с массовым наплывом иностранцев на территорию Словакии", — уточняется в сообщении.
В связи с этим кабмин поручил госструктурам обеспечить порядок и соблюдение законности на территории республики.
Ранее политолог Богдан Безпалько рассказал, воспользуется ли лидер Незалежной Владимир Зеленский шансом на эвакуацию. Так, по мнению эксперта, Запад готовит площадки, чтобы признать украинского лидера президентом в изгнании. Пока же он остаётся в Киеве, так как Российская армия пытается вести боевые действия гуманно, считает эксперт.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. 25 февраля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). К диалогу призвал и президент Украины Владимир Зеленский.
Обложка © ТАСС / АР / Andreea Alexandru