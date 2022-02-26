В Словакии введён режим ЧС в связи с прибытием украинских беженцев

Кабмин страны поручил госструктурам обеспечить порядок и соблюдение законности на территории республики.

Власти Словакии с сегодняшнего дня, 26 февраля, ввели на территории страны режим чрезвычайной ситуации из-за массового наплыва беженцев с Украины. Об этом сообщает агентство TASR со ссылкой на пресс-службу кабмина республики.

"Целью данной меры является создание условий для принятия обязательных мер по предотвращению и снижению [негативных] последствий чрезвычайного события в связи с массовым наплывом иностранцев на территорию Словакии", — уточняется в сообщении.

В связи с этим кабмин поручил госструктурам обеспечить порядок и соблюдение законности на территории республики.