Латвия закроет своё воздушное пространство для самолётов российских авиакомпаний
Ранее об ограничении полётов над своей территорией рейсов из России заявили в Болгарии, Польше и Чехии, вслед за ними об этом сообщили в Эстонии.
Латвия закроет воздушное пространство республики для самолётов российских авиакомпаний на фоне ситуации на Украине. Об этом в своём твиттере заявил министр юстиции страны Янис Борданс.
"Будьте уверены, воздушное пространство для российских рейсов будет закрыто", — написал он.
Ранее Лайф рассказывал, что на фоне начала российской спецоперации в Донбассе многие страны начали ограничивать воздушное пространство для российских самолётов. Так, об этом заявили в Болгарии, Польше и Чехии, вслед за ними об этом сообщили в Эстонии.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На Украине было введено военное положение. 25 февраля Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). К диалогу призвал и президент Украины Владимир Зеленский. Сейчас между Москвой и Киевом ведутся консультации по выбору места и времени для переговоров.
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