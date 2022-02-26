Латвия закроет своё воздушное пространство для самолётов российских авиакомпаний

Латвия закроет воздушное пространство республики для самолётов российских авиакомпаний на фоне ситуации на Украине. Об этом в своём твиттере заявил министр юстиции страны Янис Борданс.

Ранее Лайф рассказывал, что на фоне начала российской спецоперации в Донбассе многие страны начали ограничивать воздушное пространство для российских самолётов. Так, об этом заявили в Болгарии, Польше и Чехии, вслед за ними об этом сообщили в Эстонии.