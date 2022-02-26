Эстония вслед за Польшей закрывает воздушное пространство для российских авиалиний

Вместе с тем министр экономики и инфраструктуры страны Таави Аас призвал балтийских коллег принять аналогичные меры, чтобы "отрезать РФ от Европы".

Эстония закрывает воздушное пространство для российских авиалиний в связи с проведением Москвой военной спецоперации на Украине. Об этом сообщил министр экономики и инфраструктуры страны Таави Аас.

"Эстония присоединяется к инициативе Польши и запрещает всем российским авиакомпаниям пользоваться нашим воздушным пространством", — передаёт слова министра портал ERR.

В связи с этим Аас отметил, что кабмин Эстонии сейчас подготавливает всё необходимое для реализации данного решения. Вместе с тем он призвал балтийских коллег принять аналогичные меры, чтобы "отрезать Россию от европейского воздушного пространства".