Эстония вслед за Польшей закрывает воздушное пространство для российских авиалиний
Вместе с тем министр экономики и инфраструктуры страны Таави Аас призвал балтийских коллег принять аналогичные меры, чтобы "отрезать РФ от Европы".
Эстония закрывает воздушное пространство для российских авиалиний в связи с проведением Москвой военной спецоперации на Украине. Об этом сообщил министр экономики и инфраструктуры страны Таави Аас.
"Эстония присоединяется к инициативе Польши и запрещает всем российским авиакомпаниям пользоваться нашим воздушным пространством", — передаёт слова министра портал ERR.
В связи с этим Аас отметил, что кабмин Эстонии сейчас подготавливает всё необходимое для реализации данного решения. Вместе с тем он призвал балтийских коллег принять аналогичные меры, чтобы "отрезать Россию от европейского воздушного пространства".
Ранее Лайф сообщал, что Польша закрыла воздушное пространство для российских авиалиний. Данная мера действует с 02:00 по мск 26 февраля.
Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, — Великобритания, Канада, Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила новые санкции на Россию. Токио, как и Вашингтон, решил ударить по банковскому сектору, заморозить выдачу виз россиянам, а также ввести ограничения на экспорт из РФ.
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