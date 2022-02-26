Пользователи сообщают о сбоях в работе Twitter, Facebook и Instagram

Российские пользователи сообщают о сбоях в работе известных социальных сетей, среди которых Twitter, Facebook и Instagram. Об этом следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего сбои на популярных интернет-ресурсах.

Проблемы у Twitter начались около 12:00 мск. Больше всего жалоб поступает на работу веб-сайта (58%), приложения (37%), а также комментариев (5%).

Сложности в работе Instagram наблюдаются ещё с 25 февраля, а с утра субботы количество жалоб увеличивается. Пользователи отмечают сбои в работе приложения (83%), профиля (10%) и веб-сайта (7%).

Facebook также сбоит ещё со вчерашнего дня, а сегодня проблемы лишь увеличились. Многие жалуются на нерабочие приложения (56%), веб-сайт (38%) и сложности с авторизацией (6%).