Пользователи сообщают о сбоях в работе Twitter, Facebook и Instagram
Основные жалобы поступают на работу веб-сайтов социальных сетей, их приложений, также есть сложности с авторизацией и функционированием профилей.
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Российские пользователи сообщают о сбоях в работе известных социальных сетей, среди которых Twitter, Facebook и Instagram. Об этом следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего сбои на популярных интернет-ресурсах.
Проблемы у Twitter начались около 12:00 мск. Больше всего жалоб поступает на работу веб-сайта (58%), приложения (37%), а также комментариев (5%).
Сложности в работе Instagram наблюдаются ещё с 25 февраля, а с утра субботы количество жалоб увеличивается. Пользователи отмечают сбои в работе приложения (83%), профиля (10%) и веб-сайта (7%).
Facebook также сбоит ещё со вчерашнего дня, а сегодня проблемы лишь увеличились. Многие жалуются на нерабочие приложения (56%), веб-сайт (38%) и сложности с авторизацией (6%).
Ранее Лайф рассказывал, что Роскомнадзор приступил к замедлению трафика Facebook в России. В ведомстве отметили, что с октября 2020 года было выявлено 23 случая цензуры в отношении российских СМИ со стороны этой социальной сети.