Нидерланды направят Украине 200 зенитно-ракетных комплексов Stinger

Решение принято после запроса Киева о военной помощи в ускоренном порядке в связи с особыми обстоятельствами, уточнили в письме парламенту главы МИД и Минобороны страны.

Власти Нидерландов приняли решение в кратчайшие сроки направить Украине 200 зенитно-ракетных комплексов Stinger, сообщили в письме парламенту глава МИД страны Вопке Хукстра и глава Минобороны Кайса Оллонгрен. Соответствующее решение было принято в ответ на запрос Киева о военной помощи.

"Запрос был тщательно рассмотрен на предмет соответствия правилам экспорта вооружений, а решение принято в ускоренном порядке в связи с особыми обстоятельствами", — говорится в тексте письма.

Ранее Лайф рассказывал, что президент США Джо Байден подписал меморандум о немедленной военной помощи Украине. Государственному департаменту поручено выделить сотни миллионов долларов.