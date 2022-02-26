Нидерланды направят Украине 200 зенитно-ракетных комплексов Stinger
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Решение принято после запроса Киева о военной помощи в ускоренном порядке в связи с особыми обстоятельствами, уточнили в письме парламенту главы МИД и Минобороны страны.
Власти Нидерландов приняли решение в кратчайшие сроки направить Украине 200 зенитно-ракетных комплексов Stinger, сообщили в письме парламенту глава МИД страны Вопке Хукстра и глава Минобороны Кайса Оллонгрен. Соответствующее решение было принято в ответ на запрос Киева о военной помощи.
"Запрос был тщательно рассмотрен на предмет соответствия правилам экспорта вооружений, а решение принято в ускоренном порядке в связи с особыми обстоятельствами", — говорится в тексте письма.
Ранее Лайф рассказывал, что президент США Джо Байден подписал меморандум о немедленной военной помощи Украине. Государственному департаменту поручено выделить сотни миллионов долларов.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.