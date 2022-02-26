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Регион
Опубликовано 26 февраля 2022, 10:41
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В ЛНР заявили об обстреле украинскими националистами города Лисичанска

Представитель Народной милиции республики назвал это актом террора мирного населения. Информации о жертвах среди гражданских и повреждённой инфраструктуре пока нет.

Подразделения украинских националистов обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) город Лисичанск в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом в своём телеграм-канале заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Украинские националисты продолжают террор мирного населения. Мы постоянно получаем информацию о преступлениях киевских националистов. Сегодня, как и населённый пункт Старобельск, подвергся обстрелу из РСЗО населённый пункт Лисичанск", — написал он.

Информации о жертвах среди мирного населения и повреждённой инфраструктуре пока нет, уточнил Филипоненко.

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Ранее Лайф рассказал, что украинские националисты нанесли удар из реактивных систем залпового огня "Град" по жилым кварталам города Старобельска. Подобные провокации также были спланированы в населённых пунктах Краматорск и Славянск.

Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На Украине было введено военное положение. 25 февраля Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). К диалогу призвал и президент Украины Владимир Зеленский. Сейчас между Москвой и Киевом ведутся консультации по выбору места и времени для переговоров.

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Обложка © Shutterstock

Григорий Воронцов
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