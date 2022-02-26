В ЛНР заявили об обстреле украинскими националистами города Лисичанска

Представитель Народной милиции республики назвал это актом террора мирного населения. Информации о жертвах среди гражданских и повреждённой инфраструктуре пока нет.

Подразделения украинских националистов обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) город Лисичанск в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом в своём телеграм-канале заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Украинские националисты продолжают террор мирного населения. Мы постоянно получаем информацию о преступлениях киевских националистов. Сегодня, как и населённый пункт Старобельск, подвергся обстрелу из РСЗО населённый пункт Лисичанск", — написал он.

Информации о жертвах среди мирного населения и повреждённой инфраструктуре пока нет, уточнил Филипоненко.