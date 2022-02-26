Медведев: Введённые ЕС и США санкции могут прервать диалог по стратегической стабильности

"Санкции могут стать прекрасным поводом для окончательного пересмотра всех отношений с теми государствами, которые их ввели. В том числе и для прерывания диалога по стратегической стабильности. Можно ведь в принципе отказаться от всего, включая и Договор СНВ-3, заключённый мною с [Бараком] Обамой и продлённый [Владимиром] Путиным с действующим главой США. Зачем он теперь, в таких-то условиях, тем более подписанный подсанкционными лицами?" — написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".