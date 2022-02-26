Медведев: Введённые ЕС и США санкции могут прервать диалог по стратегической стабильности

Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что эти "чудесные запреты" от западных стран всё равно ничего не изменят, поскольку военная спецоперация по защите Донбасса будет проведена "в полном объёме".

Антироссийские санкции могут прервать диалог по стратегической стабильности и привести к отказу от Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3). Такое мнение высказал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Санкции могут стать прекрасным поводом для окончательного пересмотра всех отношений с теми государствами, которые их ввели. В том числе и для прерывания диалога по стратегической стабильности. Можно ведь в принципе отказаться от всего, включая и Договор СНВ-3, заключённый мною с [Бараком] Обамой и продлённый [Владимиром] Путиным с действующим главой США. Зачем он теперь, в таких-то условиях, тем более подписанный подсанкционными лицами?" — написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Он подчеркнул, что эти "чудесные запреты" ничего не изменят, поскольку военная спецоперация по защите Донбасса будет проведена "в полном объёме".