Медведев: Введённые ЕС и США санкции могут прервать диалог по стратегической стабильности
Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что эти "чудесные запреты" от западных стран всё равно ничего не изменят, поскольку военная спецоперация по защите Донбасса будет проведена "в полном объёме".
Антироссийские санкции могут прервать диалог по стратегической стабильности и привести к отказу от Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3). Такое мнение высказал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Санкции могут стать прекрасным поводом для окончательного пересмотра всех отношений с теми государствами, которые их ввели. В том числе и для прерывания диалога по стратегической стабильности. Можно ведь в принципе отказаться от всего, включая и Договор СНВ-3, заключённый мною с [Бараком] Обамой и продлённый [Владимиром] Путиным с действующим главой США. Зачем он теперь, в таких-то условиях, тем более подписанный подсанкционными лицами?" — написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он подчеркнул, что эти "чудесные запреты" ничего не изменят, поскольку военная спецоперация по защите Донбасса будет проведена "в полном объёме".
Как сообщал Лайф, Евросоюз принял второй пакет санкций против РФ, включая меры в отношении Путина и Лаврова. Тогда отмечалось, что готовится третий пакет рестрикций. Вместе с тем США также ввели санкции в отношении президента РФ и главы МИД РФ.
Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, Великобритания, Канада, Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила новые санкции на Россию. Токио, как и Вашингтон, решил ударить по банковскому сектору, заморозить выдачу виз россиянам, а также ввести ограничения на экспорт из РФ.
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